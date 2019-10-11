Льеж, Бельгия, 12 октября, 2019, 00:04 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате массовых столкновений турков и курдов на юго-востоке Бельгии. Об этом 11 октября сообщил телеканал RTL.

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Массовая драка произошла на площади Сен-Ламбер в Льеже. Здесь во второй половине дня проходил митинг курдов против турецкой военной операции на севере Сирии. Акция была согласована с городскими властями и проходила под контролем полиции, в митинге принимали участие около 200 человек.

В какой-то момент на площади появились несколько десятков выходцев из Турции, которые шли с турецким флагом, скандируя лозунги в поддержку политики Анкары. Около 70 сотрудников полиции организовали живую цепь для разделения двух групп манифестантов, но, несмотря на все усилия полицейских, на площади начались столкновения, переросшие в массовую драку.

В результате инцидента пострадал один человек, он был госпитализирован с травмами. Остальных митингующих полиции удалось разогнать, применив спецсредства, в том числе водомёт. Начато расследование для установления личностей всех участников инцидента.

Напомним, турецкая военная операция «Источник мира» началась в Сирии 9 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкие войска должны уничтожить «террористический коридор», который на границе Турции и Сирии создают курды, которых считают в Турции террористами, совместно с радикальными исламистами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с начала турецкой военной операции в Сирии беженцами стали около 100 тыс. человек.