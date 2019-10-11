Кобани, Сирия, 11 октября, 2019, 23:16 — ИА Регнум. В непосредственной близости от КПП сил США у города Кобани на севере Сирии произошел взрыв, 11 октября передает агентство Reuters.

Солдаты США в Сирии

По словам источника агентства, в результате взрыва никто не пострадал. Из сообщения неясно, что именно вызвало взрыв.

Позиции сил США возле Кобани находятся на значительном расстоянии от мест боевых действий между турецкой армией и курдским ополчением.

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