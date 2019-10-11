Екатеринбург, 11 октября, 2019, 21:24 — ИА Регнум. Один человек погиб, семеро получили травмы в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями на территории Свердловской области. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

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Авария произошла в Тугулымском районе Свердловской области на трассе Екатеринбург — Тюмень. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки Renault выехал с второстепенной дороги, не убедившись в безопасности проезда, и столкнулся с другим легковым автомобилем.

В результате аварии один человек погиб, пострадали семь человек, среди них трое детей и четверо взрослых. Шестеро пострадавших, в том числе двое детей, были госпитализированы в областную клиническую больницу №2 Тюмени, один ребёнок доставлен в больницу города Тугулыма.

Подробности произошедшего уточняются. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели мужчины в результате ДТП с участием трёх автомобилей на автотрассе в городе Сочи. Ещё пять человек пострадали при аварии.