Сочи, Краснодарский край, , 20:22 — REGNUM Один человек погиб, ещё пятеро пострадали в результате ДТП с участием трёх автомобилей в Лазаревском районе Сочи в Краснодарском крае. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Авария произошла в 14:20 на федеральной дороге Джубга — Сочи в районе посёлка Голубая дача. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Lada Largus не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Газель», после чего его выбросило на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем Hyundai Elantra.

В результате ДТП погиб 34-летний водитель Lada Largus. Пострадали пять человек, находившиеся в автомобиле Hyundai Elantra, в том числе двое малолетних детей. Все пострадавшие были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине и подростке, получивших тяжёлые травмы в результате наезда на них легкового автомобиля в Нижнем Новгороде.

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