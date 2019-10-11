Лондон, 11 октября, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Нефть марки Brent держится выше 60 за баррель после нападения на нефтяной танкер Ирана в Красном море, 11 октября передает агентство Reuters.

ptra Нефть

В настоящий момент нефть Brent выросла на $1,04 (1,76%), до $60,14 за баррель. Диапазон Brent составляет от $59,22 до $60,64 за баррель.

Нефть WTI подорожала на 78 центов (1,46%), до $54,33 за баррель. Дневной диапазон марки составляет $53,64 — $54,87 за баррель.

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