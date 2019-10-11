Лондон, , 18:57 — REGNUM Мировой рынок нефти в настоящий момент не может получить однозначное направление — нефтяные цены определяют разнонаправленные факторы, 11 октября передает агентство Reuters.

Так, с одной стороны на рынок действует новый отчет Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому прогноз спроса нефти на 2020 год был сокращен на на 100 000 баррелей до 1,2 млн баррелей в сутки.

С другой стороны — турецкая военная операция в Сирии, нестабильность в Ираке, недавние нападения на нефтяные заводы в Саудовской Аравии и атака на иранский танкер в Красном море 11 октября.

«Рынок взвешивает значение этой атаки против медвежьих новостей, связанных с последним ежемесячным отчетом МЭА по рынку нефти» , — отмечает аналитик BNP Paribas Гарри Чилингурян.

В настоящий момент нефть марки Brent держится выше «психологической отметки» $60 за баррель, однако аналитики рынка уверены, что рост будет недолгим.

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