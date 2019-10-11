Ашхабад, 11 октября, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) заявил о важности противостояния попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной войны.

Эксперименты нацистов над людьми

Владимир Путин «Отдавая дань уважения ветеранам, труженикам тыла, отстоявшим свободу и независимость наших стран, мы все должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, не допускать попыток пересмотра итогов войны, оправдания нацизма в любых его проявлениях и его приспешников».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 октября, президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Заседание проходит в столице Туркмении Ашхабаде. На повестке дня — подведение итогов взаимодействия стран СНГ в 2019 году в различных сферах. Также главы государств обсудят предстоящее совместное празднование в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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