Ташкент, 11 октября, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Актер Жерар Депардье планирует открыть французским зрителям Узбекистан в принципиально новом ракурсе, сообщили в пресс-службе «Узбеккино».

(сс) Siebbi Жерар Депардье

По словам актера, во Франции у всех на слуху кардинальные реформы в Узбекистане, проводимые президентом республики Шавкатом Мирзиёевым. «Вдохновлен тем, что у меня будет прекрасная возможность открыть аудитории новый, динамичный Узбекистан», — сказал Депардье.

Делегация из Узбекистана обсудила в Париже условия съемки документального фильма об Узбекистане «Шелковый путь». Съемочная группа планирует показать зрителям новые грани республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября генеральный продюсер российской кинокомпании Star Media заявил, что компания планирует снять в Узбекистане исторический телесериал «Султана».

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