Париж, 11 октября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Лидеры стран, входящих в состав Европейского союза (ЕС), обсудят на предстоящей неделе возможные санкции против Турции за её военную операцию в Сирии. Об этом 11 октября заявила государственный секретарь при министерстве по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален в эфире радиостанции France Info.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Очевидно, данный вопрос будет обсуждаться», — заявила де Моншален в ответ на вопрос журналиста о возможности введения антитурецких санкций из-за военной операции Анкары в Сирии.

Также она уточнила, что такое обсуждение может состояться во время встречи Европейского совета на будущей неделе.

Отметим, ранее, 10 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил государствам ЕС, критикующим турецкую военную операцию в Сирии, открыть границы и пропустить всех беженцев с Ближнего Востока в европейские страны.

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