Петербург и Псков свяжут ночные «Ласточки»
Санкт-Петербург, 11 октября, 2019, 11:22 — ИА Регнум. ОАО «РЖД» с 1 ноября 2019 года запустит дополнительные поезда «Ласточка» между Санкт-Петербургом и Псковом. Они будут отправляться вечером, а приходить к месту назначения глубокой ночью.
Ночные «Ласточки» № 815/816 сообщением Санкт-Петербург — Псков будут курсировать ежедневно в исполнении «Премиум» (с улучшенной компоновкой мест).
«Ласточка» №815 из Петербурга будет отправляться с Балтийского вокзала в 23:30 и приходить в Псков в три часа ночи. «Ласточка» №816 из Пскова будет уходить в 22:40 и прибывать в Петербург в 02:10. Время московское.
Поезда будут делать остановки на станциях Гатчина, Луга, Плюсса, Струги Красные.
«В настоящее время между Санкт-Петербургом и Псковом курсирует три пары поездов «Ласточка», отправляющихся во встречном направлении в утреннее, дневное и вечернее время», — напомнили в РЖД.
Ночные «Ласточки» назначены с учетом стабильно высокого спроса у пассажиров. Продажа билетов на новые поезда уже открыта.
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