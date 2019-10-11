Санкт-Петербург, 11 октября, 2019, 11:22 — ИА Регнум. ОАО «РЖД» с 1 ноября 2019 года запустит дополнительные поезда «Ласточка» между Санкт-Петербургом и Псковом. Они будут отправляться вечером, а приходить к месту назначения глубокой ночью.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд Ласточка

Ночные «Ласточки» № 815/816 сообщением Санкт-Петербург — Псков будут курсировать ежедневно в исполнении «Премиум» (с улучшенной компоновкой мест).

«Ласточка» №815 из Петербурга будет отправляться с Балтийского вокзала в 23:30 и приходить в Псков в три часа ночи. «Ласточка» №816 из Пскова будет уходить в 22:40 и прибывать в Петербург в 02:10. Время московское.

Поезда будут делать остановки на станциях Гатчина, Луга, Плюсса, Струги Красные.

«В настоящее время между Санкт-Петербургом и Псковом курсирует три пары поездов «Ласточка», отправляющихся во встречном направлении в утреннее, дневное и вечернее время», — напомнили в РЖД.

Ночные «Ласточки» назначены с учетом стабильно высокого спроса у пассажиров. Продажа билетов на новые поезда уже открыта.

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