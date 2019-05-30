Псковский губернатор: мы перестали быть «медвежьим углом»

Псков, , 15:11 — REGNUM Вопрос транспортной изолированности Псковской области был решён в 2018 году. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 мая, заявил глава региона Михаил Ведерников в Псковском областном собрании депутатов, выступая с отчётом о деятельности возглавляемой им администрации за 2018 год.

«Мы перестали быть «медвежьим углом», и потенциальные туристы и инвесторы всё реже задают вопрос, как к нам добраться», — заявил Ведерников.

Он особенно подчеркнул возобновление авиасообщения с Москвой и открытие пассажирского авиамаршрута Псков — Сочи.

«Сложности, конечно, есть, но факты говорят сами за себя: год назад мы обсуждали не перспективы развития, а саму возможность возобновления авиаперевозок. Сегодня же у нас регулярное авиасообщение по двум востребованным направлениям», — подчеркнул Ведерников.

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Он также отметил запуск поезда «Ласточка» из Пскова в Санкт-Петербург, подчеркнув, что по маршруту курсируют три пары поездов. Прямой железнодорожный маршрут связал Псков, Великий Новгород и Петрозаводск.

«Ведём переговоры по развитию международного сообщения с Ригой и Таллином», — также заявил Ведерников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Ведерников был избран губернатором Псковской области 9 сентября 2018 года, набрав в свою поддержку 70,68%. До этого он с октября 2017 года исполнял полномочия главы региона, то есть весь 2018 год администрация региона работала под его руководством.