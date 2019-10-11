Соратники Трампа в Конгрессе: Эрдоган за всё ответит
Вашингтон, 11 октября, 2019, 04:57 — ИА Регнум. Теперь и американский Конгресс собирается представить законопроект об антитурецких санкциях, сообщила конгрессмен-республиканец Лиз Чейни на своём сайте.
Иван Шилов ИА REGNUM
Реджеп Тайип Эрдоган
Комментируя ситуацию с действиями Анкары в Сирии, член Конгресса пообещала турецкому президенту Реджепу Тайпу Эрдогану «серьёзные последствия», ведь турки напали, как она сказала, «на наших курдских союзников».
«Эти санкции являются не только ответом на кровопролитные атаки. Конгресс давно беспокоит сотрудничество режима с противниками США, такими как Россия».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон намерен ввести в отношении Анкары санкции из-за военной операции «Источник мира» на северо-востоке Турции. В американском Сенате думают над формулировкой соответствующего документа.