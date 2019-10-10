Скабеева предложила Зеленскому: Давайте поговорим
Москва, 11 октября, 2019, 02:14 — ИА Регнум. Предложение «поговорить наконец» сделала российская журналистка Ольга Скабеева украинскому президенту Владимиру Зеленскому через Telegram.
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Владимир Зеленский
Комментируя высказывание украинского президента об «опасной Скабеевой», телеведущая написала:
«А вы ведь не раз заявляли, что «треба говорити»: с [президентом РФ Владимиром] Путиным, [главой США Дональдом] Трампом, Донбассом и просто. Так и давайте поговорим».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский в ходе пресс-конференции заявил:
«Очень опасно! Почему я игнорирую? По поводу журналистики. Они правду о нас показывают или нет?»