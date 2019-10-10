Лондон, 10 октября, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке, 10 октября передает агентство Reuters.

Shminhe.com Нефть

К настоящему моменту нефть Brent выросла на 85 центов (1,46%), до $59,17 за баррель. Ранее в ходе торгов марка держалась чуть выше $58 за баррель.

Нефть WTI подорожала на $1,03 (1,96%), до $53,62 за баррель. Минимальным значением марки в ходе торгов были $51,41 за баррель.

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