Лондон, , 20:36 — REGNUM Нефть продолжает расти в цене в ответ на комментарии главы ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о мерах, которые готов предпринять картель для балансировки рынка, 10 октября передает агентство Reuters.

В настоящий момент декабрьские фьючерсы Brent подорожали на 45 центов (0,77%), до $58,77 за баррель. Диапазон торгов «мирового эталона» — от $57,79 до $59,14 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы WTI выросли в цене на 54 цента (1,03%), до 53,13 за баррель. Минимальным значением торгов для марки являются $51,41 за баррель, максимальным — $53,52 за баррель.

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