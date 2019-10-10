Эт-Телль-эль-Абьяд, Сирия, 10 октября, 2019, 22:32 — ИА Регнум. «Сирийские демократические силы» (СДС) заявляют, что отбили наземные атаки турецкой армии и протурецкого ополчения на северо-востоке Сирии, 10 октября передает агентство Reuters.

kurdishstruggle Курдские боевики

«На данный момент у них нет прогресса» , — заявил представитель СДС Мустафа Бали.

В то же время, по информации Anadolu, турецкая армия и протурецкие отряды смогли занять как минимум 11 деревень, из них девять в районе Телль-Абъяда и две вблизи Рас-эль-Айна.

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