Рим, , 13:44 — REGNUM Турецкое правительство должно немедленно прекратить операцию «Источник мира» на севере Сирии. Об этом заявил 10 октября министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в ходе выступления в Риме.

Министр назвал действия Анкары абсолютно неприемлемыми, так как сила применяется против сирийского народа, который и так пережил трагедию войны. Поведение Турции чревато дальнейшей дестабилизацией в регионе, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, против турецкой военной операции в Сирии уже высказались власти ряда стран.