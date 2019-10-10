Дамаск, 10 октября, 2019, 21:53 — ИА Регнум. Правительство Сирии не намерено вести переговоры с «предателями» из «Сирийских демократических сил» (СДС), 10 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдские боевики

«Мы не будем вести диалог и переговоры с теми, кто стал служить иностранным силам… У агентов Вашингтона на сирийской территории не будет опоры» , — заявил журналистам замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября турецкая армия атаковала СДС на территории северо-восточной Сирии. Военные США не стали защищать курдские отряды, которые считаются их союзниками.

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