Минск, 10 октября, 2019, 18:50 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 10 октября направился с рабочим визитом в Туркмению, где «на полях» саммита СНГ проведёт серию переговоров со своими зарубежными коллегами по темам двустороннего сотрудничества. Об этом проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Планируется, что 11 октября в Ашхабаде Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. В повестку дня саммита входят вопросы, касающиеся развития взаимодействия в интеграционном объединении, включая сферу стратегического экономического сотрудничества, взаимодействие в правоохранительной и военной областях, борьбу с терроризмом и экстремизмом», — сказано в официальном сообщении.

По итогам ожидается принятие обращения лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Накануне визита государственное телевидение Белоруссии изложило версию официального Минска в конфликте с Ашхабадом из-за простаивающего Гарлыкского ГОК: оказывается, горно-обогатительный комбинат простаивает не потому, что белорусская сторона плохо справилась со взятыми на себя обязательствами по строительству, а потому, что туркменская плохо рассчитывалась за хорошо сделанную работу.

Проект с изначально заявленной стоимостью в $1 млрд был пафосно запущен в 2009 году Александром Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедовым, а в 2010 году белорусский генподрядчик «Белгорхимпром» подписал с госконцерном «Туркменхимия» контракт на строительство «под ключ» Гарлыкского горно-обогатительного комбината. В реализации проекта участвовали 14 белорусских и 22 туркменских организации, сроки сдачи неоднократно срывались.

В итоге Гарлыкский ГОК, который белорусские чиновники на своём жаргоне называют «гарлыком», так и не вышел на проектную мощность. Туркмения арестовала имущество белорусского генподрядчика и судится с Белоруссией в международном арбитраже Торговой палаты Стокгольма.

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