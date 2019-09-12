Минск, , 13:40 — REGNUM Отношения с Туркменией необходимо нормализовать. Об этом 12 сентября во время кадровых назначений заявил Александр Лукашенко.

Вячеслав Бескостый стал новым послом Белоруссии в Туркмении. Назначая дипломата, как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко обратился к проблемам двусторонних отношений. Самой заметной из них является претензия туркменской стороны по качеству работ при строительстве Гарлыкского калийного ГОК.

«С Туркменией у нас всегда были блестящие, хорошие отношения. И те проблемы, которые сегодня существуют (а они существуют и будут существовать всегда, с любыми государствами), — надо встретиться с должностными лицами, которые занимались там строительством, прежде всего Гарлыкского комбината, надо выходить из этой ситуации достойно. Это же не дело, что мы с дружественным народом начинаем в судах устраивать разборки», — сказал белорусский лидер.

Напомним, в марте 2018 года президент Туркмении поручил вице-премьер-министру Рашиду Мередову подготовить список претензий к белорусским друзьям и партнёрам, построившим Гарлыкский калийный горно-обогатительный комбинат. Спустя год, в марте 2019 года белорусское госпредприятие ОАО «Белгорхимпром» потребовало взыскать с Туркмении более $150 млн в рамках разбирательства в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Конфликтную ситуацию обсуждал 30 мая в Ашхабаде председатель совмина Белоруссии Сергей Румас во время переговоров с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.