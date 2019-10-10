Вашингтон, 10 октября, 2019, 16:47 — ИА Регнум. «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса вошел в десятку самых лучших фильмов по версии известной информационной базы о кино IMDb. Об этом 9 октября сообщил сайт портала.

Цитата из к/ф «Джокер» реж Тодд Филлипс. 2019. США Джокер

Сегодня картина занимает девятое место в рейтинге, она получил среднюю оценку 9,0 баллов на основе голосов 193 тыс. пользователей. Стоит отметить, что около 55% зрителей оценили её в 10 баллов, а ещё 23% — в 9 баллов. Мужчины и женщины старше 45 лет ставили в среднем оценку 8,6 баллов.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что фанаты выложили на форуме Reddit ролик, в котором показано превращение Человека-паука в «злодея», аналогичное тому, что было показано в фильме «Джокер». Любители комиксов назвали его «Паркер».