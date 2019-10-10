Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Кинокомикс «Джокер», вышедший в первый уикенд октября, стал самым кассовым фильмом, когда-либо выходившим в данный период времени, собрав в американском прокате 93,5 млн долларов, а в международном — 140,5 млн долларов.

Картина режиссёра Тодда Филлипса рассказывает историю одного из самых популярных героев вселенной комиксов DC и одного из самых известных антигероев в истории кино. В фильме затронуты темы отношений человека и общества, непонимания со стороны социума и места человека с ментальными проблемами в современном мире.

Кроме Хоакина Феникса в фильмы сыграли Роберт Де Ниро, Зази Битц и Фрэнсис Конрой.