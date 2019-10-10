С 7 октября в шведской столице проходит Нобелевская неделя, где объявляют лауреатов одной из самых престижных международных премий. 7 октября стало известно имя лауреата в области физиологии и медицины, 8 октября — в области физики, 9 октября — в области химии. 10 октября стали известны имена лауреатов премии по литературе за 2018 и 2019 годы, а 11 октября объявят лауреата Нобелевской премии мира. 14 октября станет известно имя лауреата премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, одна из самых престижных премий вручается с 1901 года. Премию вместе с памятной медалью вручает король Швеции 10 декабря — в день памяти Альфреда Нобеля в Стокгольме. Одновременно в Осло вручают Нобелевскую премию мира.

Osulibrary.oregonstate.edu Медаль Нобелевской премии

15:13 10.10.2019 Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Уильям Кейлин, Грегг Семенц (оба — США) и Питер Ретклифф (Великобритания). Жюри присудило им награду за исследования в области адаптации клеток к отсутствию кислорода. Читайте также: Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

15:16 10.10.2019 Церемония вручения Нобелевской премии nobelprize.org

15:17 10.10.2019 Нобелевскую премию по физике 2019 года разделили между тремя учеными. Об этом 8 октября сообщил Нобелевский комитет. Половина премии была присуждена американскому ученому из Принстонского университета Джеймсу Пиблзу с формулировкой «за теоретические открытия в физической космологии». Вторая часть вознаграждения досталась двум ученым из Швейцарии Мишелю Майору и Дидье Кело. Их достижения также связаны с исследованиями космоса, ученых выделили за «открытия экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа». Читайте также: Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

15:19 10.10.2019 Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена учёным Джону Гуденафу, Стенли Уиттингему и Акире Ёсино. «Нобелевской премией в области химии награждены Джон Б. Гуденаф, М. Стэнли Уиттингем и Акира Ёсино за разработку литий-ионных батарей», — говорится в сообщении Нобелевского комитета. Читайте также: Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по химии

15:21 10.10.2019 В нобелевском комитете отметили, что «литий-ионные аккумуляторы совершили революцию в нашей жизни и используются везде, от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей». «Своей работой лауреаты этого года заложили основу беспроводного общества, в котором нет места ископаемому топливу», — говорится в сообщении комитета. Читайте также: Изобретатели литий-ионных батарей удостоены Нобелевской премии по химии

15:22 10.10.2019 Австрийский писатель Петер Хандке удостоен Нобелевской премии в области литературы за 2019 год. Сообщение об этом опубликовано 10 октября Нобелевским комитетом. Хандке присудили премию за «влиятельную работу, в которой с языковой изобретательностью исследовалась периферия и специфика человеческого опыта». Читайте также: Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

15:22 10.10.2019 Писатель и драматург Петер Хандке родился 6 декабря 1942 года в австрийской коммуне Гриффен. В 1995 году ему присудили премию памяти Фридриха Шиллера.

15:23 10.10.2019 Польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук стала обладательницей Нобелевской премии в области литературы 2018 года. Об этом сегодня, 10 октября, объявила Шведская академия. Читайте также: Польская писательница получила Нобелевскую премию по литературе за 2018 год

15:24 10.10.2019 Нобелевской премии польская писательница Ольга Токарчук удостоена «за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

15:24 10.10.2019 В этом году размер Нобелевской премии составляет 9 миллионов шведских крон ($900 тысяч по курсу).

15:38 10.10.2019 Медаль Нобелевской премии. osulibrary.oregonstate.edu

16:01 10.10.2019 Известие о присуждении Нобелевской премии застало польскую писательницу Ольгу Токарчук в машине в Германии. «Я потрясена и рада. И для меня очень важно, что я получаю премию в новое для Шведской академии время. Сама я из Центральной Европы, и это подтверждение, что центральноевропейская литература по-прежнему имеет что-то важное, что она хочет поведать миру», — сообщила по телефону во время пресс-конференции из Шведской академии.

16:02 10.10.2019 По мнению академиков, Токарчук «никогда не рассматривает реальность как нечто стабильное или вечное». «Она строит свои романы на напряжении между культурными противоположностями: природа против культуры, разум против безумия, мужчина против женщины, дом против отчуждения», — объявил представитель академии. «Соединение в творчестве Ольги Токарчук насыщенной конкретики с парящей фантазией, равно как пристального наблюдения с мифологической одержимостью, делает ее одной из наиболее оригинальных и исполненных фантазией прозаиков в современной литературе. Она мастер быстрого портрета: изображает увиденное в аэропорту и безымянных отелях, загадочные лица, побуждающие к догадкам», — считает Нобелевский комитет Шведской академии. (ТАСС)

16:05 10.10.2019 Глава Польского союза литераторов Марек Вавжкевич считает, что присуждение премии Токарчук — заслуженная награда для автора, который правдиво описывает реальность, и политического подтекста здесь нет. Вавжкевич признал, что Шведская академия действительно часто обвинялась в политизации. «Это подозрение никак не относится к творчеству Ольги Токарчук», — констатировал он. Токарчук — пятый польский писатель, удостоенный «Нобеля». Ранее эту почетную премию получали Генрик Сенкевич (1905), Владислав Реймонт (1924), Чеслав Милош (1980), Вислава Шимборская (1996).

16:06 10.10.2019 «Какая радость и гордость! Я буду этим хвастаться в Брюсселе как поляк и верный читатель, который прочел все от начала и до конца», — отреагировал на Нобелевскую премию польской писательнице председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом он написал в Twitter.

16:07 10.10.2019 Действующий вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия республики Петр Глинский признался, что начинал читать произведения Токарчук, но не смог дочитать до конца. «Обязуюсь вернуться к незавершенному ранее чтению произведений нобелевского лауреата», — указал он в Twitter.

16:12 10.10.2019 Польская писательница украинского происхождения — присвоили часть «нобелевской славы» Ольги Токарчук на Украине.

16:12 10.10.2019 Ольга Токарчук родилась в 1962 году в городе Сулехув на западе Польши. В студенческие годы она изучала психологию в Варшавском университете. После этого работала горничной в Лондоне, психотерапевтом во Вроцлаве и Валбжихе. Когда ее первые литературные произведения стали популярными, Токарчук полностью посвятила себя писательству. Токарчук — автор 17 книг. Ее первой книгой был сборник стихов, изданный в 1989 году. Среди ее работ — повести, рассказы, эссе, а также киносценарии. Произведения Токарчук часто ставят на драматической сцене и экранизируют. В последние годы Токарчук получила множество литературных наград. В 2018 году она стала первой представительницей мира польской литературы, объявленной лауреатом Международной Букеровской премии. Эта престижная награда была присуждена ей за роман Flights («Полеты»). Писательница называет себя феминисткой, выступает за расширение в Польше прав гомосексуальных пар, поддерживает экологические движения. Сейчас Токарчук работает над книгой по мотивам биографии своей семьи. Центральной линией повествования будут отношения между поляками и украинцами. (ТАСС)

16:16 10.10.2019 Другой лауреат Нобелевской премии в области литературы за 2019 год, объявленный сегодня же, 10 октября, — австрийский драматург Петер Хандке. Он отмечен Шведской академией за «влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью исследовал периферию и специфику человеческого опыта». Это один из самых влиятельных писателей в Европе после Второй мировой войны, отмечает Нобелевский комитет. «Своеобразное искусство Питера Хандке заключается в пристальном внимании к пейзажам и материальному присутствию в мире, что сделало кино и живопись двумя его величайшими источниками вдохновения», — говорится в заявлении.

16:31 10.10.2019 Лауреат Нобелевской премии в области литературы за 2018 год Ольга Токарчук (сс) Martin Kraft

16:37 10.10.2019 Лауреат Нобелевской премии в области литературы за 2019 год Петер Хандке. (сс) Wild + Team Agentur — UNI Salzburg

16:55 10.10.2019 Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2019 года стал австрийский пистаель Петер Хандке. Премию присудили ему за многолетнюю работу, которая исследует «периферию и специфику человеческого существования». Читайте подробнее: Нобелевскую премию по литературе 2019 года получил писатель Петер Хандке

16:59 10.10.2019 Лауреат Нобелевской премии по химии за 2019 год Джон Гуденаф и экс-президент США Барак Обама (сс) White House

17:06 10.10.2019 Нобелевская премия по литературе за 2018 год присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук. Читайте подробнее: Нобелевскую премию на литературе 2018 года получила Ольга Токарчук

17:21 10.10.2019 Нобелевскую премию по химии 2019 года Нобелевский комитет присудил сразу трем ученым — Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингем и Акира Ёсино. Британо-американский Уиттингем ещё в 70-х года разработал первую функциональную литий-ионную батарею. Подробности в материале: Нобелевскую премию по химии получил Стэнли Уиттингем

17:27 10.10.2019 Лауреат Нобелевской премии по химии за 2019 год Акира Ёсино. mext.go.jp

17:34 10.10.2019 Стэнли Уиттингем, binghamton.edu

17:35 10.10.2019 Лауреат Нобелевской премии по химии за 2019 год Стэнли Уиттингем © Страница Университета Бингемтона в facebook. facebook.com/BinghamtonU

17:40 10.10.2019 Одним из лауреатов Нобелевской премии по химии 2019 года стал японский ученый Акира Ёсино, который изготовил в 1985 году прототип литий-ионного аккумулятора и запатентовал его. Читайте также: Лауреатом Нобелевской премии по химии 2019 года стал Акиро Ёсино

17:52 10.10.2019 Американский ученый Джон Гуденаф предложил кобальтит лития в качестве катода в литий-ионном аккумуляторе, что существенно улучшило их характеристики и сделало более безопасными. За это ему была присуждена Нобелевская премия по химии 2019 года. Об этом: Джон Гуденаф стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии 2019 года

18:07 10.10.2019 Лауреат Нобелевской премии по медицине за 2019 год Уильям Кейлин. harvard.edu

18:17 10.10.2019 В 2018 году Нобелевскую премию по литературе не вручали из-за разразившегося сексуального скандала в Шведской академии. Французский фотограф Жан-Клод Арно, муж шведской поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году, был обвинен в сексуальных домогательствах. В этом его обвинили 18 женщин. Некоторые эпизоды харассмента, по их словам, происходили в помещениях, принадлежащих академии. Сам фотограф отвергал все обвинения, однако академия проголосовала за исключение Катарины Фростенсон из организации и приняла решение не вручать премию в такой ситуации. «Кризис в Шведской академии отрицательно сказался на Нобелевской премии. Это решение, подчеркивающее всю серьезность ситуации, поможет сохранить репутацию премии», — сообщалось на сайте Нобелевской премии. Одновременно с этим в академии развивался и еще один скандал: стало известно, что некоторые из ее членов в течение нескольких лет нарушали правило о неразглашении имен будущих лауреатов. Всё это привело к ряду громких отставок: помимо Фростенсон, своего поста лишилась и секретарь Шведской академии Сара Даниус, напоминает BBC.

18:23 10.10.2019 Лауреата Нобелевской премии по литературе определяет Шведская академия. Она была основана в 1786 году королем Густавом III для «изучения и упорядочивания шведского языка и словесности». Если с физикой, химией и медициной более-менее понятно, то литература, во-первых, не является наукой, а во-вторых, ее трудно загнать в жёсткие рамки объективных критериев. В уставе Нобелевского комитета говорится, что «литературой является не только беллетристика, но также и другие произведения, которые по форме или же по стилю представляют литературную ценность». Сам Альфред Нобель говорил о «выдающемся произведении в идеалистическом направлении». «…а еще одна часть пойдет тому, кто создаст в области литературы самое выдающееся произведение в идеалистическом направлении…» (Из завещания Альфреда Нобеля)

18:30 10.10.2019 Одним из лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии 2019 года стал американский ученый Грегг Семенза. Читайте также: Грегг Семенза стал одним из лауреатов Нобелевской премии по медицине 2019

18:42 10.10.2019 Лауреат Нобелевской премии по медицине за 2019 год Грегг Семенза. www.jhu.edu

18:55 10.10.2019 В 2019 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали сразу трое ученых, которые исследовали механизм адаптации клеток к изменению уровня кислорода. Один из них — британский профессор Питер Рэтклифф. Читайте также: Питер Рэтклифф стал одним из лауреатов Нобелевской премии по медицине

19:08 10.10.2019 Лауреат Нобелевской премии по медицине за 2019 год Питер Рэдклифф argentina.gob.ar

19:22 10.10.2019 Астрономы из Швейцарии получили Нобелевскую премию по физике за открытие первой экзопланеты — 51 Пегас b. Об этом: Двое швейцарских астрономов получили Нобелевскую премию по физике

19:29 10.10.2019 Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2019 год Дидье Кело (слева) и Мишель Майор (справа) European Southern Observatory

19:39 10.10.2019 Ещё одним лауреатом Нобелевской премии по физике стал канадско-американский астроном Джим Пиблс. Читайте также: Джим Пиблс удостоен Нобелевской премии по физике

19:58 10.10.2019 Лауреат Нобелевской премии по физике за 2019 год Джеймс Пиблз (cc) Juan Diego Soler

22:25 10.10.2019 Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед является одним из нескольких главных претендентов на Нобелевскую премию мира 2019 года наряду с фаворитом Гретой Тунберг из Швеции. Читайте также: СМИ: премьер Эфиопии Абий Ахмед претендует на Нобелевскую премию мира