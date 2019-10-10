Кито, 10 октября, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Президент Эквадора Ленин Морено прибыл в столицу республики для координации действий по обеспечению безопасности в провинциях Сьерры и Амазонии. Об этом заявил вице-президент Эквадора Отто Соннехольцнер, сообщает издание El Comercio.

Иван Шилов ИА REGNUM Ленин Морено

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Уточняется, что глава государства вернулся в Кито накануне вечером, 9 октября, после того, как в условиях чрезвычайного положения он перенес штаб-квартиру правительства в Гуаякиль.

Также отмечается, что Морено в телеинтервью заявил, что при посредничестве ООН и Католической церкви было достигнуто определенное сближение с руководством коренных народов. Глава государства подтвердил, что указ №883, отменивший субсидию на топливо, останется в силе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вследствие массовых протестов, которые разразились в Эквадоре из-за отмены местными властями субсидий на топливо, президент республики Ленин Морено заявил, что правительство страны покинуло столицу Кито.