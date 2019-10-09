Кито, , 18:52 — REGNUM Президент Эквадора Ленин Морено заявил в видеообращении, что правительство страны покинуло столицу Кито вследствие массовых протестов. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Отмечается, что правительство страны будет временно базироваться в Гуаякиле, втором по значимости городе Эквадора.

Ранее протестующие в Кито устроили массовые погромы, которые затронули как здания государственных учреждений, так и различные предприятия. Правоохранительные органы страны не смогли предотвратить большую часть нападений. Морено обвинил в организации протестов бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа и венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Причиной охвативших всю страну протестов стали неолиберальные экономические реформы, которые Морено стал проводить по указанию МВФ. 3 октября в связи с беспорядками и забастовками правительство ввело режим чрезвычайного положения.