Москва, 10 октября, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Улучшение ожиданий инвесторов в преддверии торговых переговоров вкупе с растущими шансами на дальнейшее смягчение политики ФРС повысили привлекательность валют развивающихся стран, включая рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

ИА REGNUM Рубль и доллар

«Сегодня, 10 октября, пара доллар/рубль, которая вчера вернулась под отметку 65 руб., отметилась на минимумах этой недели в районе 64,60 руб. и предпринимает робкие попытки отскока.

Надежды участников рынка на прогресс в предстоящем диалоге между торговыми представителями США и Китая вернули интерес к покупкам рисковых активов. Однако инвесторы действуют осторожно, и в целом обстановка выглядит нестабильно, поскольку в любой момент из Вашингтона могут поступить негативные сигналы. Это главный риск для российской валюты до конца текущей недели.

В ближайшей перспективе удержать доллар под отметкой 65 руб. может инфляционный отчет из США. Если индекс потребительских цен разочарует, ожидания снижения ставки ФРС возрастут и, соответственно, повсеместное давление на доллар усилится.

Более существенному укреплению российской валюты, помимо неопределенности на торговом фронте, препятствует отсутствие бычьего импульса на рынке нефти, где Brent забуксовала в районе отметки $58 за баррель», — пояснил эксперт.

Читайте также: Рубль ждёт итогов переговоров США и Китая