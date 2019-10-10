Москва, , 10:01 — REGNUM Российский рубль сегодня, 10 октября, продолжит реализовывать свою главную стратегию этой недели, которая заключается в том, чтобы «не дергаться» и спокойно стоять в сторонке, пока две крупнейшие экономики планеты — США и Китай — пытаются перехитрить друг друга в очередном раунде переговоров, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Встреча двух делегаций высокопоставленных чиновников должна начаться уже сегодня вечером. А на рынке до сих пор нет ни одной стройной версии, которая могла бы объяснить события этой недели (включение США в «черный список» китайских компаний и чересчур доброжелательный ответ Китая на эти действия) и вывести наиболее вероятный итог этих судьбоносных переговоров.

Так что едва ли участники торгов могут сейчас предпринимать сколько-нибудь активные и направленные действия.

Остается только наблюдать и ждать, пока из Вашингтона, где и пройдут переговоры, придут хоть какие-то сообщения, которые прояснят картину. До этого рубль подождет в сторонке в диапазоне 64,50−65,00 за американский доллар», — пояснил эксперт.

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