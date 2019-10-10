Москва, 10 октября, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Расчёт цены туров в Турцию турецкими отелями и туроператорами в рублях эксперты назвали невозможным, по крайней мере в ближайшее время, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Подробности: Россия и Турция подписали соглашение о взаиморасчетах в лирах и рублях

Ранее цены на туры в Турцию формировались в долларах, сейчас в евро. Будут ли цены формироваться в рублях, пока неясно. Туроператоры отмечают, что на 2020 год цены на уже сформированы в евро.

По мнению экспертов туриндустрии, даже если цены на туры в Турцию будут формироваться в рублях, заметного снижения ценника не произойдет, наоборот могут подорожать из-за двойной конвертации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября 2019 года Россия и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах.

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