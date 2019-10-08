Москва, , 16:50 — REGNUM Российская Федерация и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, а также о расширении и укреплении взаимодействия между российскими и турецкими банками. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба министерства финансов России.

Со стороны Российской Федерации подпись под соглашением поставил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов, с турецкой стороны — министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрек.

Данное соглашение предусматривает увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют — рубля и лиры — при расчетах между двумя странами. Также соглашение создает соответствующую инфраструктуру финансового рынка для расчета в национальных валютах и повышает привлекательность национальных валют для хозяйствующих субъектов России и Турции.

На территории Турции будет расширятся инфраструктура приема российским карт платежной системы «МИР». Кроме того, турецкие банки будут активнее подключатся к российскому аналогу SWIFT — системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).