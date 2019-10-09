Вашингтон, 10 октября, 2019, 01:57 — ИА Регнум. Американская сторона пыталась остановить турков, которые сейчас атакуют курдов в Сирии, но Турция хочет воевать, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

U.S. Navy Турецкие морские пехотинцы

В связи с началом турецкой операции «Источник мира» в Сирии Трамп выступил с осуждением действий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его внешней политики в целом:

«Я пытался его остановить буквально с первого дня на посту президента, но они хотят воевать».

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Напомним, Эрдоган ещё в начале осени обещал, что начнёт военную операцию на северо-востоке Сирии, если США не обеспечат безопасность в этом районе до конца сентября.

В итоге накануне, 9 октября, турки начали операцию «Источник мира» против курдов. Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции, если курды начнут гибнуть.

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