Трамп: Турки хотят воевать
Вашингтон, 10 октября, 2019, 01:57 — ИА Регнум. Американская сторона пыталась остановить турков, которые сейчас атакуют курдов в Сирии, но Турция хочет воевать, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.
В связи с началом турецкой операции «Источник мира» в Сирии Трамп выступил с осуждением действий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его внешней политики в целом:
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Напомним, Эрдоган ещё в начале осени обещал, что начнёт военную операцию на северо-востоке Сирии, если США не обеспечат безопасность в этом районе до конца сентября.
В итоге накануне, 9 октября, турки начали операцию «Источник мира» против курдов. Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции, если курды начнут гибнуть.
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