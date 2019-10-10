Анкара, , 01:27 — REGNUM За первый день военной операции «Источник мира» турецкие войска нанесли удары по 181 объекту противников на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-службы минобороны Турции.

Истребитель F-16 ВВС Турции Jerry Gunne

Сообщается, что войска Турции наносили удары по курдским позициям в приграничных районах с воздуха и при помощи артиллерии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала вторжение на северо-восток Сирии. Операция началась со сноса заграждений на турецко-сирийской границе. Отметим, что операция ведется при поддержке «Свободной сирийской армии», которая является незаконным вооруженным формированием, ранее воевавшим в Сирии против правительственных войск.

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