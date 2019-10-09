Санкт-Петербург, 9 октября, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Женщина была спасена пожарными из загоревшейся квартире в пятиэтажном доме в Санкт-Петербурге. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленинградской области.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Возгорание произошло около 21:00 в двухкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома на проспекте Металлистов. Площадь возгорания составила 16 кв. метров, горели личные вещи и мебель жильцов квартиры.

Из дома было эвакуировано шесть человек. Пожар был ликвидирован спасателями через 20 минут после начала пожара. При пожаре пострадала женщина, проживающая в квартире.

Пострадавшая была госпитализирована, у неё диагностированы множественные ожоги. Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении пятилетнего ребёнка при пожаре в жилом девятиэтажном доме на юге Москвы.