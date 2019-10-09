Москва, , 20:29 — REGNUM Ребёнок пяти лет был спасён пожарными при возгорании в жилом девятиэтажном доме на юге Москвы. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Пожар произошёл в многоквартирном доме по улице Востряковский проезд. В ходе тушения пожара был спасён малолетний ребёнок из квартиры на седьмом этаже. Ещё 15 человек смогли эвакуироваться из дома самостоятельно до приезда пожарных.

Площадь возгорания составила пять кв. метров. Загорелись личные вещи и мебель жильцов.

В настоящее время пожар ликвидирован, ребёнка передали бригаде скорой помощи. Выясняются причины и обстоятельства возникновения пожара.

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