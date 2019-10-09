Дамаск, 9 октября, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Заявление о гибели двух мирных жителей в результате атаки турецких ВВС по районам на севере Сирии сделал 9 октября Центр координации и военных операций курдских «Сирийских демократических сил» (SDF).

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Курдистана

Согласно информации от SDF, жертвами бомбардировки, совершённой турецкими ВВС, стали два жителя деревни, расположенной западнее города Рас-эль-Айн в провинции Хасеке.

Также сообщается о двух пострадавших.

Турецкие ВВС нанесли авиационный удар по двум приграничным городам на севере Сирии, по городу Айн Исса и по городу Рас-эль-Айн. 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира», направленной против курдских воружённых формирований, которые Эрдоган считает террористическими, и террористов из радикальной группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало о 19 пострадавших мирных жителях в результате атак турецкой авиации и артиллерии по двум приграничным городам на севере Сирии.