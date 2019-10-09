Дамаск, , 18:46 — REGNUM За два часа после официального начала турецкой военной операции «Источник мира» на севере Сирии ранения получили не менее 19 мирных жителей, сообщает 9 октября телеканал Al Arabiya.

По информации телеканала, все раненые — мирные жители, не имеющие отношения к вооруженным формированиям курдов.

Напомним, авиация и артиллерия Турции наносят удары по двум приграничным сирийским городам, которые Анкара считает подконтрольными курдским «Сирийским демократическим силам».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил о начале военной операции «Источник мира» с целью борьбы против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Курдские вооружённые формирования власти Турции считают террористическими.

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