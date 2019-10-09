Турция бомбит «гражданские районы» на севере Сирии — СДС
Африн, Сирия, 9 октября, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Представители «Сирийских демократических сил» (СДС) заявляют, что Турция атакуют «гражданские районы» на севере Сирии, 9 октября передает агентство Associated Press.
Jerry Gunner
F-16D ВВС Турции
Представитель СДС Мустафи Бали сообщил, что авиаудары турецких ВВС вызвали «огромную панику среди населения региона».
Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Силы США покинули район несколькими днями ранее.
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