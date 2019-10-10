Тбилиси, 10 октября, 2019, 05:10 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном телеэфире постарался свалить все свои политические неудачи на бывших соратников. В чем причины раскола грузинских оппозиционеров и поможет ли выяснение отношений между еврогрузинами о том, кто из них более православный, победе оппозиции на грядущих парламентских выборах, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUMАндро Малкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Махаил Саакашвили

В 2016 году грузинская оппозиция развалилась на оставшееся при Саакашвили «Единое национальное движение» и вышедшую из ЕНД «Европейскую Грузию». Теперь, похоже, Саакашвили решил разыграть карту традиционных ценностей и обвинить лидеров «Европейской Грузии» в преследовании православия. Таким образом Саакашвили пытается, вероятно, вернуть единство в ряды расколовшейся на ЕНД и ЕГ оппозиции. А способ, который он для этого выбрал, — показать бесперспективность оголтелой европейскости посреди традиционалистской православной Грузии.

Возможно, выбранная Саакашвили тактика и способна принести ему какие-то дополнительные очки в глазах избирателя, недаром он упирал на собственное православие и демонстрировал нательный крест с телеэкрана; но та же риторика уже вызвала гневные отповеди в его адрес со стороны его же бывших соратников. Так, Давид Бакрадзе из «Европейской Грузии» прямо заявил, что Саакашвили не первый раз делает «подобные антизападные, антизападные и очень опасные заявления». Ныне лидирующий в грузинском политикуме Бидзина Иванишвили (обвиняемый в пророссийскости олигарх) наблюдает за разворачивающейся картиной с изумлением, хотя есть версия, что зачинающаяся свара между поклонниками Саакашвили и их оппонентами не обошлась без агентов влияния «всесильного Иванишвили».

Читайте подробности в статье Андро Малкина «Грузия: Углубление раскола в стане Саакашвили».