Андро Малкин,
1 октября 2019, 12:10 — REGNUM
То, что развернулось на политическом пространстве Грузии после очередного телеэфира экс-президента Михаила Саакашвили, можно расценить и как углубление раскола, наметившегося в его же партии еще до парламентских выборов 2016 года и вылившегося в создание новой партии из старых лидеров «Единого национального движения» — «Европейской Грузии», в противовес оставшейся на политической арене в ущемленно-урезанном составе партии с неизменным лидером Саакашвили. С другой стороны, можно рассмотреть и как еще один фарс, устроенный бывшим президентом и его бывшими либо нынешними соратниками перед очередными парламентскими выборами, которые должны состояться примерно через год.
Если, конечно, политическая повестка дня не потребует проведения досрочных либо внеочередных выборов. В грузинской действительности ничего исключать нельзя. И право на существование в этой реальности имеют также различные версии происхождения и целей протекающих в стане так называемой главной оппозиции процессов.
Взаимные обвинения в адрес друг друга лидеры «Национального движения» и «Европейской Грузии» высказывают не впервые. Еще после неудачных для партии Саакашвили парламентских выборов 2016 года основной костяк партии всю вину за провал выборов свалил на экс-президента, а затем отмежевался от него и позднее учредил собственную партию с громким названием «Европейская Грузия». В итоге такого раскола вошедшее в парламент «Национальное движение» едва сформировало одну фракцию из 7 членов, а новоиспеченная «Европейская Грузия» удостоилась целых трех фракций.
Мелкие политические «укусы» в адрес бывших соратников бросали как оставшиеся в рядах «Национального движения» политики, так и отпочковавшиеся от него лидеры. Но в напряженные и кульминационные моменты, когда речь шла об очередных выборах или когда нужно было опротестовать «очередное незаконное деяние России» либо правительства Иванишвили, объединялись.
В период перед президентскими выборами бывшие и нынешние соратники Саакашвили даже создали своего рода политическое объединение, назвали его «Объединенная оппозиция» и сплотились вокруг одного кандидата — члена «Единого национального движения» Григола Вашадзе. Но одолеть поддерживаемого олигархом Иванишвили и его партией кандидата Саломе Зурабишвили так и не сумели. И в этом деле свою роль сыграли как моральная поддержка самого Иванишвили и единомышленников его партии в отношении к режиму Саакашвили, так и щедрая финансовая подпитка предвыборной кампании Саломе Зурабишвили.
На этот раз очередной раскол и разногласия в ряды соратников по объединению внес Саакашвили своими неосторожными замечаниями в адрес лидеров «Европейской Грузии». В пространном интервью телеканалу «Мтавари архи», что в переводе с грузинского означает «Главный канал», Саакашвили нелицеприятно высказался о Гиге Бокерия, заявив, что именно по его вине бывшая власть дистанцировалась от традиционных христианских ценностей. И провел параллель между собой и Бокерия, заметив, что пока Бокерия и его команда рушили церкви и преследовали священников, он построил аж 600 церквей. А для большей убедительности в одном из последующих видеокомментариев после этого интервью продемонстрировал крест, что носит на теле, а также призвал всех открыть глаза и посмотреть на государственный флаг Грузии, который до «революции роз» был флагом «Единого национального движения» и на котором изображены 5 крестов.
Раскритикованный бывший соратник не замедлил ответить Саакашвили аналогичным образом — нелицеприятными оценками и ироничными выводами.
Более резко и подробно ответил бывшему президенту еще один его бывший соратник из партии Бокерии — Давид Бакрадзе. Он упрекнул Саакашвили в том, что тот уже не в первый раз делает подобные антизападные, антигосударственные и очень опасные заявления.
Единственным выходом, который обеспечит победу над властью Иванишвили на парламентских выборах 2020 года, соратник Гиги Бокерия обозначил явку на эти выборы как можно большего количества оппозиционно настроенных избирателей. А для этого, по его мнению, представителям оппозиции не следует критиковать друг друга.
И все же, что в действительности происходит на политической арене Грузии? Обычная склока между бывшими соратниками или, может быть, тайный и нацеленный на определенный результат политический ход? Попытка переноса внимания общества от одной темы и одной стороны деятельности оппозиции на другую? Концентрация этого внимания на том, как признают собственные прошлые ошибки лидеры того или иного крыла бывшей партии власти? И этим путем их своеобразное «очищение» в глазах общества?
Если это реальное противостояние, то оно лишь наносит урон и вред обеим ветвям некогда «Единого национального движения», которое под председательством экс-президента Саакашвили держалось у власти именно потому, что было «единым», «сплоченным» и «непреклонным».
Бытует и иная версия о том, что нынешний реальный властитель Грузии через своих «помощников» проводит в обеих «оппозиционных партиях» определенную работу с целью, с одной стороны, вовлечения их в ряды своих сторонников, с другой стороны — их окончательного развенчания. Версия спорная, особенно если учесть политический багаж и опыт Бидзины Иванишвили, но в грузинской реальности, впрочем, ничего исключать нельзя.
Каждые новые выборы обещают народу «перемены», которых «очень ждет» и на которые «очень надеется» основное население Грузии. Надеется, что произойдет смена власти и наступит, наконец, время исполнения всех предвыборных обещаний, которые обычно обильно раздаются политиками перед выборами и тщательно забываются до следующей предвыборной кампании. Надеются, что в Грузии начнется, наконец, реальный, а не фасадный расцвет экономики, социальная сфера целиком переориентируется на нужды народа, а все остальные сферы общественно-политической жизни страны будут служить интересам собственной страны и собственного населения, а не сгруппировавшейся у власти узкой политической верхушки.