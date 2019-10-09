Москва, 9 октября, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Самым лучшим курортом России для оздоровительного отдыха осенью стал город Сочи. Проживание, питание и лечение в местных санаториях в среднем на десять дней обойдется 2 тыс. 650 рублей в день, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Niklitov Сочи

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На втором месте оказался Кисловодск (2 тыс. 800 руб. в стуки)), на третьем — Ессентуки (2 тыс. 500 руб.). Также в пятерке лидеров — Анапа (2 тыс. руб.) и Пятигорск, (2 тыс. 600 руб.)

Кроме того, в топ-10 лучших курортов для оздоровительного отдыха осенью вошли: Железноводск (2 тыс. 600 руб.), Московская область (2 тыс. 690 руб.), Белокуриха (3 тыс. 540 руб.), Евпатория (1 тыс. 900 руб.) и Ялта (2 тыс. 200 руб.).

По данным агентства, до 75% отдыхающих в санаториях составляют женщины и люди в возрасте 35−50 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми лучшими городами стран СНГ для отдыха и путешествий осенью названы Минск (Белоруссия), Нур-Султан (бывшая Астана, Казахстан) и Ереван (Армения).

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