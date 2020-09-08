Москва, 9 октября, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Число жителей России, которые взяли в июне-августе займы на сумму более 30 тыс. рублей в микрофинансовых организациях (МФО), выросло на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Отмечается, что всего за указанный период МФО выдали 4,27 млн займов против 4,66 млн летом прошлого года. Это связано со снижением так называемых займов до зарплаты (кредиты до 10 тыс. рублей) на 13,8%. Число займов на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей сократилось на 2,7%.

При этом число займов от 20 тыс. до 30 тыс. рублей за указанный период выросло на 15,9%, а свыше 30 тыс. рублей — на 26,1%.

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«Сокращение количества выданных займов в самом массовом сегменте (займы до зарплаты) происходит на фоне общего снижения рентабельности микрофинансового бизнеса», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в России начали действовать новые ограничения при выдаче потребительских кредитов. Ежедневная процентная ставка ограничена теперь одним процентом.

Кроме того, сейчас кредиторы смогут потребовать с заемщика не более двукратной суммы кредита (ранее было 2,5). Так, если человек взял кредит на 10 тыс. рублей, то предел начисленных платежей, включая проценты, штрафы и другие относящиеся к кредиту платежи, составит 20 тыс. рублей.

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