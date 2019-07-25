Москва, , 10:23 — REGNUM

Законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья, защищает интересы заёмщиков, считает экономист Руслан Гринберг. Об этом он заявил 25 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Госдума в третьем, итоговом, чтении приняла соответствующий законопроект.

Кредиты © ИА REGNUM

«Понятно, что этот законопроект на стороне заёмщиков, — сказал Гринберг. — Однако, возможно, теперь им будет труднее получить кредит. В целом деятельность МФО с точки зрения покупательской способности и спроса — это, конечно, благо, потому что люди берут деньги, чтобы предъявить спрос на что-то. Но, с другой стороны, здесь есть проблема с возвратом заёмных средств, что, в свою очередь, связано с понижением реальных доходов населения. Люди хотят сохранить свой привычный жизненный стандарт и поэтому прибегают к займам. Но при этом, конечно, надувается пузырь. Министр экономического развития РФ уже предупредил, что к 2021 году этот пузырь может лопнуть. Непонятно, правда, как он посчитал, что это произойдёт именно в 2021 году. Это остаётся тайной. Почему именно в 2021 году, а не в 2020? Кто знает будущее, тот очень опасный человек».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Госдума приняла законопроект запрещающий некоторым микрофинансовым организациям (МФО) выдавать микрокредиты под залог недвижимости, Изначально инициатива предполагала, что запрет выдавать микрозаймы под залог квартир коснётся всех участников рынка МФО. Однако ко второму чтению профильный комитет Госдумы уточнил, что нововведение коснётся только частных МФО.

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