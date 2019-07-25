Москва, 25 июля 2019, 10:23 — REGNUM
Законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья, защищает интересы заёмщиков, считает экономист Руслан Гринберг. Об этом он заявил 25 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Госдума в третьем, итоговом, чтении приняла соответствующий законопроект.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Госдума приняла законопроект запрещающий некоторым микрофинансовым организациям (МФО) выдавать микрокредиты под залог недвижимости, Изначально инициатива предполагала, что запрет выдавать микрозаймы под залог квартир коснётся всех участников рынка МФО. Однако ко второму чтению профильный комитет Госдумы уточнил, что нововведение коснётся только частных МФО.
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