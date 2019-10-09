Москва, 9 октября, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Ввод в эксплуатацию горизонтальной скважины на Восточно-Мессояхском месторождении (Ямало-Ненецкий АО) положил начало полномасштабной разработке ачимовских залежей нефти, сообщает 9 октября пресс-служба компании «Роснефть».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Скважина общей глубиной 3,2 тыс. метров дала фонтанирующий приток нефти с запускным дебитом 435 тонн нефти в сутки», — пояснили в компании.

Разработку месторождения ведут специалисты компании «Мессояханефтегаз», которую паритетно контролируют «Газпром нефть» и «Роснефть». Отмечается, что полученные нефтяниками результаты подтвердили правильность расчетов относительно высоких перспектив разработки «ачимовки», запасы которой оцениваются геологами «Мессояхи» в 35 млн тонн нефти, ресурсы — в 111 млн тонн.

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