«Мессояннефтегаз» выполнил производственные задания 2018 года

Салехард, , 12:11 — REGNUM 27 декабря «Мессояннефтегаз», совместное предприятие Роснефти и «Газпромнефти», уверенно завершил годовой производственный план, увеличив объем добычи на 30% по сравнению с 2017 годом, до 4,4 млн тонн (32 млн баррелей).

В течение 2018 года на Восточно-Мессояхском месторождении построено 140 скважин, общая протяженность проходки превысила 540 км. Одним из важных направлений деятельности «Мессояханефтегаза» в 2018 года стало освоение глубоких горизонтов месторождения, от 2 500 до 3 300 метров, извлекаемые запасы этой группы пластов оцениваются в 65 млн т нефти (более 470 млн баррелей).

Кроме того, в 2018 году была продолжена работа по поиску новых перспективных на углеводороды участков, в результате была подтверждена перспективность и экономическая эффективность разработки Западно-Мессояхского участка недр, была открыта мощная газонефтяная залежь. Ее геологические запасы оцениваются в 85 млн тонн, извлекаемые — в 26 млн тонн нефти, что сопоставимо с объемами самостоятельного месторождения углеводородов. По плану «Мессояннефтегаза», к 2020 году добыча на этом участке добыча должна выйти на 1 млн тонн (7,28 млн баррелей) в год.

По результатам новых результатов поисков, в совокупности по Восточной и Западной Мессояхе извлекаемые запасы составляют 471,7 млн тонн (3,44 млрд баррелей) нефти и газового конденсата, а также более 187 млрд кубометров природного и попутного газа, по российской классификации эти месторождения относятся к уникальным.

Мессояхские месторождения расположены в арктической зоне Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, в 340 км севернее Нового Уренгоя, на границе с Таймырским полуостровом Красноярского края. Открыты в 80-х годах прошлого века и в настоящее время являются самыми северными разрабатываемыми нефтяными месторождениями России, расположенными на суше. Подготовка к разработке месторождений начата в 2010 году, первая нефть получена в 2012, в 2014 был построен 100-километровый нефтепровод до головной перекачивающей станции «Заполярье — Пурпе».