Москва, 9 октября, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Почти каждый пятый житель России (17%) лечится от простуды с помощью чая с малиной и куриного бульона, не принимая лекарств. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом «Здоровье Mail.ru».

(сс) rawpixel Чай с лимоном

«Без лекарств обходятся 17% респондентов — им достаточно чая с малиной, меда и куриного бульона», — свидетельствуют данные опроса.

Отмечается, что 13% во время простуды принимают антибиотики, 11% принимают отечественные противовирусные препараты, 8% пьют иммуномодуляторы. Прививкам доверяют 66%, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 37%, передает ТАСС.

Читайте также: Названы самые нужные лекарства в домашней аптечке

В опросе, который проходил с 23 по 30 сентября, приняли участие 11,9 тыс. респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (28%) в месяц тратят на лекарства 1−3 тыс. рублей. 14% граждан покупают лекарства на сумму от 500 рублей до 1 тыс. рублей. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение». От 3 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц выделяют на лекарственные средства 10% опрошенных, до 500 рублей — 5%, 5−10 тыс. рублей — 4%, от 10 тыс. рублей — 2% респондентов.

Читайте также: Как не заболеть гриппом рассказали в Роспотребнадзоре