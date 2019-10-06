Москва, , 08:22 — REGNUM Простые и действенные способы избежать длительных больничных привел на своем сайте Роспотребнадзор.

«Можно значительно снизить вероятность заболевания гриппом», — уверяет сообщение на своем официальном сайте Роспотребнадзор.

Для того, чтобы избежать вредной и неприятной простуды Роспотребнадзор рекомендует жителям России чаще мыть руки после посещения улиц и общественного транспорта, а также избегать долгого прибывания в местах массового скопления людей.

Но самым действенным средством профилактики Роспотребнадзор считает прививку против гриппа.

Напомним, прививочная кампания против гриппа стартовала в этом сезоне с 1 сентября. Любой гражданин может сделать бесплатную прививку в своей поликлинике.