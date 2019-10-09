Москва, 9 октября, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Нефть марки Brent завершила торги 8 октября на отрицательной территории, хотя и прилично отскочила от внутридневных минимумов в районе $57,35 за баррель. 9 октября на утренней сессии котировки расположились у отметки $58, где пытаются стабилизироваться после утреннего снижения, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

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«На рынке не наблюдается предпосылок для роста цен, особенно учитывая нервозность инвесторов перед возобновлением торговых переговоров. Атмосфера между США и Китаем становится все более напряженной, что заставляет инвесторов сомневаться хотя бы в каком-то прогрессе в направлении торговой сделки.

Отраслевые новости тоже не радуют. 8 октября минэнерго США понизило свой прогноз по ценам на нефть, а API рапортовал о росте запасов сырой нефти на 4,13 млн баррелей против прогноза роста на 1,7 млн. Впрочем, этот негатив частично компенсировало сокращение запасов бензина почти на 6 млн баррелей и дистиллятов почти на 4 млн.

Далее игроки будут реагировать на официальный отчет минэнерго США по запасам и добыче, а также на протокол сентябрьского заседания ФРС.

Если риторика Центробанка окажется голубиной, это поддержит нефть как рисковый актив и надавит на доллар. Однако в целом снижение котировок в краткосрочной перспективе выглядит более вероятным», — полагает эксперт.

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