Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по нефти 8 октября завершились снижением на 0,39%. Цена на нефть сорта Brent снижалась до $57,35 на фоне обострения ситуации перед торговыми переговорами США-Китай, которые пройдут 10−11 октября. Рост напряженности между двумя странами повысил спрос на защитные активы, заявил корреспонденту аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Штаты 8 октября внесли 28 китайских компаний в черный список, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай.

Согласно последним данным Американского института нефти на прошлой неделе запасы нефти увеличились на 4,13 млн баррелей (ожидался рост на 1,7 млн.). Запасы бензина сократились на 5,94 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 3,98 млн баррелей. 9 октября выйдет отчёт по запасам нефти от минэнерго США.

Сегодня, 9 октября, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в небольшом минусе. Настроения в отношении торговой войны остаются важным фактором для рынка нефти.

Если переговоры сорвутся, то цена нефть вернется к уровню $56 за баррель. Техническая же картинка по нефти на данный момент благоприятна для покупателей. Нужен положительный информационный фон, чтобы возобновился рост котировок.

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