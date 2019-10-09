Стартовали продажи нового премиального кроссовера Chery в Китае
Пекин, 9 октября, 2019, 09:00 — ИА Регнум. В Китае автокомпания Chery запустила продажи нового премиального кроссовера Exeed LX. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Модель Exeed LX построена на базе автомобиля Chery Tiggo 7, который доступен в России. Новинка отличается от базового авто оригинальным дизайном и более дорогой отделкой салона. Теперь внутри машины преобладают сенсорные панели.
В качестве силового агрегата у премиальной модели турбированный мотор рабочим объёмом 1,6 л мощностью 197 «лошадей». Двигатель агрегатируется с 7-скоростным «роботом» и системой переднего привода.
Стоимость модели на китайском авторынке составляет 126 тыс. юаней (около 1,14 млн рублей).
Напомним, в сентябре 2019 года самым покупаемым автомобилем китайской компании Chery в России стал кроссовер Tiggo 4. За месяц его приобрели 602 российских автолюбителя. Это на 39% больше, чем годом ранее. Всего за три квартала 2019 года продажи моделей марки Chery на авторынке РФ выросли на 2%, до 4244 штук.
Читайте также: В России распродаются последние модели Chery Tiggo 2 — СМИ