Пекин, 9 октября, 2019, 09:00 — ИА Регнум. В Китае автокомпания Chery запустила продажи нового премиального кроссовера Exeed LX. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Xinhuanet.com Chery Exeed LX

Модель Exeed LX построена на базе автомобиля Chery Tiggo 7, который доступен в России. Новинка отличается от базового авто оригинальным дизайном и более дорогой отделкой салона. Теперь внутри машины преобладают сенсорные панели.

В качестве силового агрегата у премиальной модели турбированный мотор рабочим объёмом 1,6 л мощностью 197 «лошадей». Двигатель агрегатируется с 7-скоростным «роботом» и системой переднего привода.

Стоимость модели на китайском авторынке составляет 126 тыс. юаней (около 1,14 млн рублей).

Напомним, в сентябре 2019 года самым покупаемым автомобилем китайской компании Chery в России стал кроссовер Tiggo 4. За месяц его приобрели 602 российских автолюбителя. Это на 39% больше, чем годом ранее. Всего за три квартала 2019 года продажи моделей марки Chery на авторынке РФ выросли на 2%, до 4244 штук.

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