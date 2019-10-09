Москва, 9 октября, 2019, 08:49 — ИА Регнум. В работе популярной социальной сети Instagram наблюдается сбой в целом ряде стран. Это следует 9 октября из данных сервиса Downdetector, который занимается отслеживанием работы популярных интернет — ресурсов.

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По данным сервиса, наиболее частые сбои в работе Instagram происходят у пользователей Аргентины, Бразилии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Греции, Польши, США, Франции и Японии. В России о неполадках в работе Instagram сообщают в основном жители Москвы.

Также сообщается, что у 57% пользователей соцсети возникают проблемы с просмотром новостной ленты, ещё у 24% — испытывают трудности с просмотром историй и 17% не могут загрузить свои посты в Instagram.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 октября, стало известно, что соцсеть Instagram начала тестировать функцию групповых «историй» после того, как Facebook решил, что может отказаться от них.