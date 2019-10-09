Баргузинский район, Бурятия, 9 октября, 2019, 08:42 — ИА Регнум. В Бурятии в результате пожара в подсобном помещении частной пилорамы погиб мужчина. Об этом сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

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К моменту прибытия пожарных и начала тушения горела кровля строения. В результате она полностью сгорела на площади 70 кв. метров, огнём также повреждена стена изнутри на площади 12 кв. метров.

«В ходе разбора пожара начальником караула пожарной части №13 на полу, рядом с газовой плитой, было обнаружено тело мужчины. Предположительно, причиной возгорания послужила неосторожность при курении», — сообщили в агентстве.

Проводятся оперативно-следственные действия по этому факту.

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